На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Советница Залужного высказалась о его подготовке к выборам на Украине

Советница Залужного Тороп опровергла его подготовку к выборам на Украине
true
true
true
close
Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Информация о подготовке бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного к президентским выборам не соответствует действительности. Об этом сообщила медиасоветница Залужного Оксана Тороп в беседе с украинским изданием «Апостроф».

«Ни о каком предвыборном штабе речь не идет», — заявила она.

По ее словам, Залужный неоднократно озвучивал свою позицию по выборам на Украине, и она остается неизменной. Тороп подчеркнула, что бывший главком ВСУ не думает о выборах, пока продолжается конфликт, и нужно работать над сохранением страны.

Информацию о том, что Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, распространила американская журналистка Кэти Ливингстон на своей странице в соцсети Х. По ее данным, в Лондоне уже действует его штаб-квартира, проводится набор сотрудников.

Ливингстон сообщила, что возглавить предвыборный штаб Залужного может экс-командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Международную работу штаба, по словам журналистки, возглавляет замглавы антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Полина Лысенко.

Ранее Зеленский назвал условие для проведения выборов на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами