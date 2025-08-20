Советница Залужного высказалась о его подготовке к выборам на Украине

Советница Залужного Тороп опровергла его подготовку к выборам на Украине

Информация о подготовке бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного к президентским выборам не соответствует действительности. Об этом сообщила медиасоветница Залужного Оксана Тороп в беседе с украинским изданием «Апостроф».

«Ни о каком предвыборном штабе речь не идет», — заявила она.

По ее словам, Залужный неоднократно озвучивал свою позицию по выборам на Украине, и она остается неизменной. Тороп подчеркнула, что бывший главком ВСУ не думает о выборах, пока продолжается конфликт, и нужно работать над сохранением страны.

Информацию о том, что Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, распространила американская журналистка Кэти Ливингстон на своей странице в соцсети Х. По ее данным, в Лондоне уже действует его штаб-квартира, проводится набор сотрудников.

Ливингстон сообщила, что возглавить предвыборный штаб Залужного может экс-командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Международную работу штаба, по словам журналистки, возглавляет замглавы антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Полина Лысенко.

