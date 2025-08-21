На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили уловку Украины с изменением границ областей

Депутат Белик: Киев в попытках перекроить границы игнорирует реалии на земле
Нина Зотина/РИА Новости

Пытаясь изменить территориальные границы регионов Украины, Киев игнорирует сложившиеся реалии на земле. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, Киев решил прикрываться «законодательными барьерами», но подобные махинации не будут препятствием для мирного урегулирования конфликта.

До этого в Верховной раде предложили изменить границы двух регионов Украины, чтобы не отдавать России весь Донбасс. Подконтрольные Киеву части ДНР и ЛНР могут включить в состав Днепропетровской и Харьковской областей — такой законопроект уже зарегистрирован в украинском парламенте. Дональд Трамп после переговоров в Вашингтоне заявил, что РФ контролирует 79% Донбасса, Киеву следует проявить «гибкость» в территориальном вопросе.

Fox News также утверждает, что Дональд Трамп одобрил предложение Владимира Путина о передаче России контроля над Донбассом. Также инициатива предусматривает заморозку линии фронта в южных областях Херсонщины и Запорожья.

Ранее Зеленский назвал «хороший результат» потенциальной встречи с Путиным.

