«Единственный шанс»: Украина хочет изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс

В Раду внесли законопроект о включении частей ДНР и ЛНР в состав Украины

В Верховной раде предложили изменить границы двух регионов Украины, чтобы не отдавать России весь Донбасс. Подконтрольные Киеву части ДНР и ЛНР могут включить в состав Днепропетровской и Харьковской областей — такой законопроект уже зарегистрирован в украинском парламенте. Дональд Трамп после переговоров в Вашингтоне заявил, что РФ контролирует 79% Донбасса, Киеву следует проявить «гибкость» в территориальном вопросе. При этом он пообещал Украине «много земли» в случае заключения сделки. Москва же возможность территориальных уступок исключала.

В Верховную раду внесли законопроект о включении в состав Днепропетровской и Харьковской областей подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила нардеп Анна Скороход в своем Telegram-канале.

«На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли на Украине — это если части Луганской и Донецкой областей (подконтрольные Киеву части ДНР и ЛНР. — «Газета.Ru») войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей. Закон дает нам право вносить изменения в административно-правовое поле для этого», — написала она.

Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале поддержал эту идею и назвал ее «крайне актуальной». По его мнению, украинскому парламенту «нужно изменить границы областей так, чтобы Славянск, Краматорск и другие населенные пункты Донбасса перешли к Днепропетровской и Харьковской областям» , подчеркнул он.

«Изменить административные границы — и ничего никому не нужно отдавать, ведь это уже будут не города и села Донецкой и Луганской областей», — добавил Мосийчук.

Законопроект уже зарегистрирован. Президент Украины Владимир Зеленский эту инициативу пока не комментировал.

«Пропорциональный обмен»

План урегулирования украинского конфликта, который предполагает уступку Киевом всей территории Донбасса России, предложил глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с европейскими лидерами после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, писала The New York Times. Также предусматривается заморозка линии фронта в южных частях Херсонской и Запорожской областей.

Трамп считает, что «можно быстро договориться о мирном договоре», если украинский лидер согласится передать России «остальную часть Донбасса, даже те районы, которые не заняты российскими войсками», пишет издание. При этом госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон не оказывает на Киев давления, «решение по территориям должна принимать украинская сторона».

Зеленский публично отвергал возможность уступок. По информации The Washington Post (WP), в Киеве опасаются, что отступление из Донбасса откроет Москве «дорогу до самой Одессы».

Однако на встрече с Трампом в Вашингтоне, которая прошла 18 августа, Зеленский допустил возможность обмена территориями. При этом он указал на конституционные барьеры своей страны и вероятные трудности с перемещением населения, пишет WSJ.

«Зеленский сказал, что может рассмотреть «пропорциональные обмены», — отмечает издание.

Трамп в эфире Fox News после встречи с Зеленским заявил, что Россия контролирует 79% Донбасса, и призвал украинского лидера проявить «гибкость» в вопросе территорий. При этом он подчеркнул, что Украина в случае заключения сделки по урегулированию конфликта «получит много земли». Глава Белого дома не конкретизировал свое заявление, но уточнил, что Крым останется российским.

Когда решат территориальный вопрос?

Зеленский после саммита в Вашингтоне сообщил, что будет обсуждать вопрос территорий только с президентом России Владимиром Путиным, пишет «РБК-Украина».

«Вопрос территорий — это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным», — подчеркнул он.

Накануне Трамп заявил, что двусторонняя встреча Путина с Зеленским находится на этапе проработки. Их очные переговоры могут состояться «в течение следующих двух недель», считают в Белом доме. В Кремле это пока не комментировали. Ранее Путин допускал возможность встречи с Зеленским.

Стоит обратить внимание на то, что Москва исключала возможность территориальных уступок . 1 августа Путин подчеркнул, что условия Москвы для урегулирования украинского конфликта не изменились. Они включают вывод ВСУ с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма в составе России, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

Референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России на правах субъектов прошли 23–27 сентября 2022 года. Подавляющее большинство проголосовавших выразили свое согласие.

30 сентября 2022 года в Кремле глава государства и руководители новых регионов подписали международные договоры о вхождении этих субъектов в состав РФ.