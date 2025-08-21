На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский обвинил Путина в намерении «продать воздух» Украине

Зеленский обвинил Путина в намерении продать воздух, предлагая обмен земли на мир
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российского лидера Владимира Путина в желании «продать воздух» Киеву, предлагая выйти с территории Донбасса в обмен на остановку боевых действий. Его слова приводит УНИАН.

«Путин хочет продать нам какой-то «воздух» — мол, он не будет на нас наступать, а взамен отдайте то, что вы контролируете», — заявил Зеленский.

Он оценил соответствующее предложение как «вброс». По мнению Зеленского, Россия просто не хочет закачивать конфликт.

До этого в Верховной раде предложили изменить границы двух регионов Украины, чтобы не отдавать России весь Донбасс. Подконтрольные Киеву части ДНР и ЛНР могут включить в состав Днепропетровской и Харьковской областей — такой законопроект уже зарегистрирован в украинском парламенте. Дональд Трамп после переговоров в Вашингтоне заявил, что РФ контролирует 79% Донбасса, Киеву следует проявить «гибкость» в территориальном вопросе.

Fox News также утверждает, что Дональд Трамп одобрил предложение Владимира Путина о передаче России контроля над Донбассом. Также инициатива предусматривает заморозку линии фронта в южных областях Херсонщины и Запорожья. Reuters узнало, что среди требований Москвы — формальное признание суверенитета России над Крымом и снятие части санкций. По мнению Sky News, Владимир Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с главой Белого дома.

Ранее Зеленский пообещал, что Украина «не выйдет» из Донбасса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами