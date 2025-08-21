Зеленский обвинил Путина в намерении «продать воздух» Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российского лидера Владимира Путина в желании «продать воздух» Киеву, предлагая выйти с территории Донбасса в обмен на остановку боевых действий. Его слова приводит УНИАН.

«Путин хочет продать нам какой-то «воздух» — мол, он не будет на нас наступать, а взамен отдайте то, что вы контролируете», — заявил Зеленский.

Он оценил соответствующее предложение как «вброс». По мнению Зеленского, Россия просто не хочет закачивать конфликт.

До этого в Верховной раде предложили изменить границы двух регионов Украины, чтобы не отдавать России весь Донбасс. Подконтрольные Киеву части ДНР и ЛНР могут включить в состав Днепропетровской и Харьковской областей — такой законопроект уже зарегистрирован в украинском парламенте. Дональд Трамп после переговоров в Вашингтоне заявил, что РФ контролирует 79% Донбасса, Киеву следует проявить «гибкость» в территориальном вопросе.

Fox News также утверждает, что Дональд Трамп одобрил предложение Владимира Путина о передаче России контроля над Донбассом. Также инициатива предусматривает заморозку линии фронта в южных областях Херсонщины и Запорожья. Reuters узнало, что среди требований Москвы — формальное признание суверенитета России над Крымом и снятие части санкций. По мнению Sky News, Владимир Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с главой Белого дома.

Ранее Зеленский пообещал, что Украина «не выйдет» из Донбасса.