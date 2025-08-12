Зеленский пообещал, что Украина «не выйдет» из Донбасса

Зеленский заявил, что Украина не выйдет из Донбасса по своей воле

Украина не уйдет из Донбасса, поскольку это откроет путь к новому конфликту с Россией. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

По его утверждению, Киев не может сделать этого, поскольку «территории незаконно оккупированы». Зеленский считает, что «Донбасс для русских – это плацдарм для будущего нового наступления».

«Мы не выйдем из Донбасса. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — сказал Зеленский.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать свою землю России. Он заявил, что это противоречит конституции страны, поэтому отступать от этого «никто не будет и не сможет».

Также Зеленский заявил, что Аляска, где запланирована встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, находится «слишком далеко от Украины».

Ранее в Раде отказались идти на обмен территорий с Россией в каком-либо виде.