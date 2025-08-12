На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский пообещал, что Украина «не выйдет» из Донбасса

Зеленский заявил, что Украина не выйдет из Донбасса по своей воле
true
true
true
close
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не уйдет из Донбасса, поскольку это откроет путь к новому конфликту с Россией. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

По его утверждению, Киев не может сделать этого, поскольку «территории незаконно оккупированы». Зеленский считает, что «Донбасс для русских – это плацдарм для будущего нового наступления».

«Мы не выйдем из Донбасса. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — сказал Зеленский.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать свою землю России. Он заявил, что это противоречит конституции страны, поэтому отступать от этого «никто не будет и не сможет».

Также Зеленский заявил, что Аляска, где запланирована встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, находится «слишком далеко от Украины».

Ранее в Раде отказались идти на обмен территорий с Россией в каком-либо виде.

