Вице-президент США рассказал, как Трамп удивил лидеров Европы звонком Путину

Вэнс: лидеры Европы на встрече с Трампом не ожидали его звонка Путину

Европейские лидеры во время переговоров в Белом доме не ожидали, что президент США Дональд Трамп позвонит российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом заявил в интервью Fow News американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Он рассказал, что лидеры Европы предположили, что Трамп свяжется с Путиным на следующей неделе. Однако хозяин Белого дома не стал ждать.

«Который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас», — процитировал Вэнс главу государства.

Во время переговоров с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа Дональд Трамп сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с Путиным. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа продолжалась около 40 минут и носила «откровенный, конструктивный характер». Американский президент проинформировал Путина о своих консультациях с Киевом и европейскими партнерами, а также изложил позицию Вашингтона относительно будущего мирного процесса.

Как писала Washington Post, звонок Трампа застал врасплох европейских участников встречи: дипломаты ЕС ожидали, что Белый дом будет сначала согласовывать каждое движение с союзниками, а не напрямую контактировать с Кремлем.

