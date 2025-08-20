Зачем Путину встречаться с Зеленским?

Разговаривать с Украиной о мире бессмысленно, но сейчас этого и не требуется

Переговоры по Украине не преподносят сюрпризов. После декларируемо прорывной встречи с Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп увиделся с Владимиром Зеленским и примкнувшими к нему европейцами в Вашингтоне. По итогам второго этапа мирный трек снова пошел куда-то не туда. Про российские условия, звучавшие в Анкоридже, уже все забыли. Вместо этого на Западе детально обсуждают предполагаемую встречу Путина и Зеленского.

Американцы уже решили, что будет две встречи: двусторонняя между Путиным и Зеленским и трехсторонняя с участием Трампа. Даже выбрали место проведения саммита — в качестве приоритетной площадки Белый дом рассматривает Венгрию. Администрация Трампа уверяет, что Путин на все согласен. Мол, он даже сам изъявил желание пообщаться с президентом Украины — в Москве, как позже сообщили западные СМИ.

И это при всем при том, что сам Кремль хранит стоическое молчание. Вместо ответов на вопросы — размытые формулировки про «повышение уровня делегаций». Но четкого отказа нет, а информационный хаос, царящий вокруг потенциального саммита, чем-то напоминает медийную подготовку к встрече Путина и Трампа. Уже это заставляет относиться к происходящему серьезно.

То, что все сведется к российско-украинскому саммиту, я предполагал еще по итогам встречи в Анкоридже. Не потому, что его необходимость диктуют объективные реалии или здравый смысл. Того требует динамика переговорного процесса, который окончательно и бесповоротно превратился в незатейливую игру под названием «привлеки внимание Трампа».

15 августа Путин встретился с Трампом не потому, что был реальный шанс договориться, — скорее это был политический жест, призванный показать договороспособность России и перебросить бремя принятия решений на сторону Украины и ЕС.

Точно так же эту карту теперь использует другая сторона. Договариваться с Путиным там не хотят. Основная задача — вынудить его отказаться и выставить РФ главным препятствием к миру.

Не случайно же Киев и европейские столицы так вцепились в согласие России дать гарантии безопасности Украине (которое, к слову, Москва декларировала с 2022 года). Прямо сейчас европейцы готовят детали таких гарантий к саммиту. Судя по утечкам в СМИ, условия будут выворачивать таким образом, чтобы сделать их максимально неприемлемыми для Москвы.

Парадоксально, но на все это Кремль не может просто сказать «нет». Если Москва не хочет, чтобы Трамп сорвался с крючка, надо выдвигать собственные предложения. Поэтому не удивлюсь, если дипломатический абсурд, который разворачивается на наших глазах, в итоге закончится тем, что Путин и Зеленский действительно встретятся.

Понятно, что практического смысла от этого не будет. Переговорные позиции России и Украины по-прежнему бесконечно далеки друг от друга. Москва рассчитывает воспользоваться преимуществом на поле боя, чтобы выторговать дополнительные уступки. Однако украинцы не хотят идти навстречу ни по одному из требований. Признавать территориальные изменения они не будут, идти на размены не желают, сокращать армию тоже не готовы, равно как и отказываться от требования «репараций». Даже вроде бы уже согласованный пункт про НАТО Киев пытается обойти, требуя «натовских» гарантий безопасности и присутствия западных войск на своей территории — что, в общем-то, не сильно отличается от полноценного членства в альянсе.

Поколебать позицию Украины могут только полный развал линии фронта, ослабление поддержки со стороны Евросоюза или окончательный выход США из конфликта. Ничего из этого пока не просматривается.

А до тех пор, пока Зеленский сохраняет неуступчивость, любая его встреча с Путиным автоматически теряет смысл. Результаты переговоров на высшем уровне не будут отличаться от результатов диалога Владимира Мединского и Рустема Умерова. Может быть, договорятся по гуманитарному треку, но полноценного мира точно не будет.

Однако, повторюсь, сейчас главная задача — не заключить мир любой ценой с Зеленским, а удержать Трампа в колеблющемся положении. Хотя бы ради этого, на мой взгляд, России следует проявлять максимальную открытость и всячески настаивать на саммите прямо сейчас.

Успех или неудача такого предприятия будут зависеть от того, насколько правильно Москва обставит условия переговоров. В идеале это должна быть именно трехсторонняя встреча с участием Трампа — такой формат должен лишить Киев возможность представить итог саммита в выгодном для себя свете. Кроме того, площадкой для переговоров должна стать более или менее дружественная России страна. Венгрия для этого вполне подойдет. Конечно, европейцы и украинцы будут всячески сопротивляться. Но согласие Зеленского вовсе необязательно — достаточно «заманить» туда Трампа, и тогда у президента Украины не останется выбора.

Если все разыграть правильно, то вся обстановка на саммите будет оказывать давление на Зеленского и способствовать тому, чтобы «выжать» из него уступки. Как показала поездка в Вашингтон, после февральской взбучки президент Украины просто не может сопротивляться «обаянию» Трампа. Значит, шансы на какой-то позитивный итог для России есть.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.