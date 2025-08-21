На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции назвали возможное проведение саммита по Украине в Будапеште насмешкой над ЕС

Филиппо: проведение трехстороннего саммита в Венгрии станет насмешкой над ЕС
РИА Новости

Проведение в Будапеште трехсторонней встречи глав России, США и Украины станет колоссальной насмешкой над Европейским союзом. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По словам политика, выбор в качестве места саммита Венгрии, где премьер-министром является Виктор Орбан станет огромным жестом насмешки со стороны президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина над Евросоюзом, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Накануне американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что трехсторонняя встреча лидеров России, США и Украины может пройти в столице Венгрии городе Будапеште.

О возможности организации встречи в Будапеште сообщила газета Politico. Источники издания заявили, что «именно Будапешт администрация президента США Дональда Трампа видит площадкой саммита в первую очередь», а в Соединенных Штатах якобы уже ведут подготовку к переговорам.

Ранее Туск отверг встречу Путина и Зеленского в Будапеште из-за исторических ассоциаций.

