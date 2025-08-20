Туск отверг встречу Путина и Зеленского в Будапеште из-за исторических ассоциаций

Туск выступил против встречи Путина и Зеленского в Будапеште, напомнив об истории

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Венгрии Будапеште из-за исторических ассоциаций, связанных с Будапештским меморандумом. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Будапешт? Возможно, не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получала гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место», — написал Туск.

Будапештский меморандум — это международное соглашение 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности со стороны России, США и Великобритании.

Накануне американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что трехсторонняя встреча лидеров России, США и Украины может пройти в столице Венгрии городе Будапеште.

О возможности организации встречи в Будапеште сообщала газета Politico. Источники издания заявили, что «именно Будапешт администрация президента США Дональда Трампа видит площадкой саммита в первую очередь», а в Соединенных Штатах якобы уже ведут подготовку к переговорам.

