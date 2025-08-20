На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава минфина США назвал Будапешт возможным местом трехстороннего саммита

Бессент: встреча лидеров России, США и Украины может пройти в Будапеште
Global Look Press

Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Украины может пройти в столице Венгрии городе Будапеште. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

«Возможно. Но сначала надо посмотреть, как пройдет двухсторонняя встреча [президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским]», — сказал глава ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

О возможной организации встречи в Будапеште накануне вечером сообщала газета Politico. Источники издание заявили, что «именно Будапешт администрация президента США Дональда Трампа видит площадкой саммита в первую очередь», а в Соединенных Штатах якобы уже ведут подготовку к переговорам.

В этот же день телеканал Sky News сообщал, что трехсторонняя встреча может пройти в Женеве или Риме. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также заявил, что Женева «может быть лучшим местом», добавив, что «Италия поддерживает это».

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не будут лучшими друзьями.

