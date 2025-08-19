Власти США рассматривают Будапешт в качестве площадки для встречи РФ, США и Украины

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Politico: Будапешт может стать площадкой для встречи лидеров РФ, США и Украины
РИА Новости

Белый дом может организовать встречу лидеров РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Будапеште. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Как сказали журналистам собеседники, «именно Будапешт администрация Трампа видит площадкой саммита в первую очередь», а в Соединенных Штатах якобы уже ведут подготовку к переговорам именно в венгерской столице.

Вашингтон эту информацию пока не подтвердил.

19 августа телеканал Sky News сообщал, что трехсторонняя встреча может пройти в Женеве или Риме. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также заявил, что Женева «может быть лучшим местом», добавив, что «Италия поддерживает это».

Как писал Sky News, «этот вариант предпочитают русские». Между тем, Рим является предпочтительным вариантом для лидеров США и Украины, сообщали СМИ.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге сообщила, что координацией работы с РФ и Украиной займутся вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. По ее словам, речь идет об организации встречи Путина и Зеленского. После нее при необходимости состоятся трехсторонние переговоры с участием американского коллеги.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не будут лучшими друзьями.

Переговоры о мире на Украине
