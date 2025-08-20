В Германии высказались об отправке военных на Украину

NTV: почти все партии ФРГ выступили против отправки военных на Украину

Представители практически всех политических партий Германии выступают против отправки военных страны на Украину. Об этом сообщает телеканал NTV.

Два политика Христианско-демократического союза (ХДС) из восточных федеральных земель высказались против присутствия немецких военных на Украине. Аналогичной позиции придерживаются и «Альтернатива для Германии», Левая партия, «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

В то же время новый уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Хеннинг Отте заявил, что отправка военных ФРГ на Украину стала бы вызовом для Бундесвера.

19 августа в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в рамках гарантий безопасности в случае прекращения боевых действий. В канцелярии отметили, что европейские лидеры также обсудили возможность введения новых антироссийских санкций.

По данным Bloomberg, всего направить войска на Украину согласились 10 стран Европы.

Ранее в США заявили, что для обеспечения гарантий безопасности Украине нужны тысячи солдат.