В Германии высказались об отправке военных на Украину

Представители практически всех политических партий Германии выступают против отправки военных страны на Украину. Об этом сообщает телеканал NTV.
Два политика Христианско-демократического союза (ХДС) из восточных федеральных земель высказались против присутствия немецких военных на Украине. Аналогичной позиции придерживаются и «Альтернатива для Германии», Левая партия, «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).
В то же время новый уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Хеннинг Отте заявил, что отправка военных ФРГ на Украину стала бы вызовом для Бундесвера.
19 августа в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в рамках гарантий безопасности в случае прекращения боевых действий. В канцелярии отметили, что европейские лидеры также обсудили возможность введения новых антироссийских санкций.
По данным Bloomberg, всего направить войска на Украину согласились 10 стран Европы.
Ранее в США заявили, что для обеспечения гарантий безопасности Украине нужны тысячи солдат.