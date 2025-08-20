На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что для обеспечения гарантий безопасности Украине нужны тысячи солдат

Mindaugas Kulbis/AP

Бывший командующий ВС США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что для обеспечения гарантий безопасности Украине потребуется «многотысячный контингент» военнослужащих, поскольку в противном случае они окажутся «пустым звуком». Его слова приводит Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Без развертывания многотысячного контингента европейских военнослужащих на местах с четкой миссией, строгими правилами ведения боевых действий и реальными возможностями, которые уважает Россия, такие гарантии остаются пустым звуком», — заявил Ходжес.

По его словам, только присутствие западных солдат, оснащенных системами ПВО, оружием дальнего радиуса действия и артиллерией, интегрированных в украинские оборонные структуры и имеющих четкие правила ведения боевых действий, могло бы «эффективно сдерживать» Россию и Владимира Путина.

19 августа лидеры ЕС встретились в виртуальном формате, чтобы обсудить итоги состоявшихся накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом и скоординировать следующие шаги по гарантиям безопасности для Украины.

В этот же день в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в случае прекращения боевых действий. В канцелярии отметили, что европейские лидеры также обсудили возможность введения новых антироссийских санкций.

Ранее в Госдуме резко отреагировали на возможную отправку войск ЕС на Украину.

