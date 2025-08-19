«Коалиция желающих» обсудила подготовку к отправке военного контингента на Украину

В ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в случае прекращения боевых действий. Об этом заявили в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает ТАСС.

» ...планировщики «коалиции желающих» встретятся со своими американскими партнерами в предстоящие дни для дальнейшей выработки планов по обеспечению надежных гарантий безопасности и подготовке размещения сил сдерживания, если боевые действия прекратятся», — говорится в заявлении.

В канцелярии отметили, что европейские лидеры также обсудили возможность введения новых антироссийских санкций.

Лидеры ЕС встретились в виртуальном формате во вторник в 13:00 по брюссельскому времени (14:00 мск), чтобы обсудить итоги состоявшихся накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом и скоординировать следующие шаги по гарантиям безопасности для Украины.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что стремление Франции и Германии к размещению своих сил на Украине не создаст проблем с РФ, потому что стороны хотят направить войска после завершения конфликта. Он добавил, что во время его президентства американских военнослужащих на Украине не будет.

Ранее премьер Италии выступила против отправки на Украину войск из Европы.