В США раскрыли, сколько стран Европы согласились отправить войска на Украину

В настоящее время согласие на отправку своих войск на территорию Украины дали 10 стран Европы. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Встреча европейских чиновников во вторник была посвящена плану отправки британских и французских войск на Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного персонала. Около 10 стран готовы направить свои войска в пострадавшую от войны страну», — говорится в материале.

19 августа лидеры ЕС встретились в виртуальном формате, чтобы обсудить итоги состоявшихся накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом и скоординировать следующие шаги по гарантиям безопасности для Украины.

В этот же день в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в случае прекращения боевых действий. В канцелярии отметили, что европейские лидеры также обсудили возможность введения новых антироссийских санкций.

Ранее Трамп оценил размещение военных сил Франции и Германии на Украине.