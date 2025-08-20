Россия предложила повысить уровень делегаций на переговорах с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва предлагает повысить уровень делегаций на переговорах с украинской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что предложение РФ вписывается в диалог о политическом урегулировании украинского конфликта.

19 августа портал Axios со ссылкой на два информированных источника писал, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

Позже помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что разговор лидеров длился около 40 минут и носил откровенный, конструктивный характер. По его словам, лидеры обсудили возможность повышения уровня прямых российско-украинских переговоров. В ходе беседы Путин поддержал идею.

Ранее Лавров упрекнул ЕС за попытки изменить позицию Трампа по Украине.