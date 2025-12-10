На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Модернизацию ИТ-инфраструктуры назвали обязательной частью стратегии внедрения ИИ

Ведяхин: устаревшая ИТ-инфраструктура мешает внедрять современные ИИ-решения
Пресс-служба Сбера

У многих компаний все еще работает устаревшая ИТ-инфраструктура, которая мешает «посадить» современные ИИ-решения, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Это может превратить потенциально прорывной проект в дорогой, медленный и совсем ненадежный. Своевременная модернизация ИТ-инфраструктуры становится обязательной частью стратегии по внедрению ИИ», — сказал он.

По словам Ведяхина, для эффективной работы с ИИ нужна централизованная платформа данных, а также для стабильной работы современных фреймворков для ИИ нужны современные версии операционных систем.

Ведяхин добавил, что многие компании стали чаще выкладывать свои модели ИИ в открытый доступ.

«Такой подход конечно, помогает сократить технологический разрыв и способствует развитию малого и среднего бизнеса, стартапов, университетов, научных лабораторий», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что «успех внедрения открытых моделей здесь зависит от способности каждой отдельной организаций сочетать технологическую гибкость open-source с железной дисциплиной в области кибербезопасности, защиты данных и управления рисками».

