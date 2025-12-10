Рецидивист в четвертый раз сбежал из тюрьмы с помощью связанных простыней

Албанец перепил прутья и в четвертый сбежал из европейской тюрьмы

Известный в криминальных кругах «мастер побегов» в четвертый раз успешно сбежал из европейской тюрьмы. Об этом пишет The Times.

В минувшие выходные Таулант Тома, 41-летний гражданин Албании, отбывавший срок за ограбление и другие преступления до октября 2048 года, сбежал из строгой тюрьмы «Опера» в Милане. Он перепилил прутья в своей камере и спустился из окна по узлам из простыней, а затем перелез через шестиметровую стену и скрылся.

Итальянские власти начали масштабный розыск с патрулями и установили дополнительный контроль на границах, считая, что беглец попытается покинуть страну. Следователи отсматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы определить, получал ли заключенный помощь снаружи.

Как сообщается, впервые он совершил побег из тюрьмы в городе Терни в 2009 году, а самая громкая история произошла в 2013-м. Тогда мужчина покинул тюрьму в Парме вместе с сокамерником.

Итальянская полиция разыскивала беглеца в течение 40 дней, прежде чем выяснилось, что он был арестован в Бельгии, однако Тома опять сбежал из-под стражи, не дожидаясь экстрадиции.

По данным СМИ, тюрьма «Опера» переполнена, при этом в ней в ней работают лишь 533 человека вместо необходимых 811.

