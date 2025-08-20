Лавров упрекнул ЕС за попытки изменить позицию Трампа по Украине

Российская Федерация видит со стороны Европейского союза только «неэтичные попытки» изменить позицию США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с журналистами, передает ТАСС.

По его словам, Москва пока видит только достаточно «агрессивное нагнетание обстановки» со стороны Брюсселя, «неуклюжие и неэтичные попытки» изменить позицию администрации президента США Дональда Трампа и лично его мнение.

Дипломат добавил, что во время встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидера в Вашингтоне «из уст европейцев» не прозвучало никаких конструктивных идей по урегулированию украинского конфликта.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

