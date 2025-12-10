На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мосгорсуд отказался выпустить основателя группы «Русагро» под залог

Мосгорсуд отказался выпустить Мошковича под залог в один миллиард рублей
Алексей Дружинин/РИА Новости

Мосгорсуд принял решение оставить под стражей основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего генерального директора компании Максима Басова, которые проходят обвиняемыми по уголовному делу о мошенничестве и получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

«Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Мещанского районного суда в отношении обвиняемых Мошковича и Басова», — сказано в сообщении.

Мошкович и Басов были задержаны и арестованы в конце марта. В офисах холдинга «Русагро» прошли обыски и выемка документов. Фигурантам предъявили обвинения по статьям 159 и 201 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. Позднее стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела о взяточничестве, фигурантом которого стал бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.

По версии следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены. В результате предполагаемый ущерб оценивается в 30 млрд рублей. Уголовное дело возбуждено по заявлению Бурова. Обвиняемые свою вину не признают.

Ранее основателю «Русагро» продлили арест до 25 февраля.

