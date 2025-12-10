На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Амурский тигр вышел к жилым домам в Приморье

Амурского тигра заметили жители села вблизи домов в Приморье
true
true
true

Краснокнижного амурского тигра заметили рядом с жилыми домами в Приморье. Об этом сообщает PrimaMedia.

Местным жителям села Занадворовка удалось снять на видео, как хищник ходит кругами вблизи от домов.

Как рассказал агентству директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, Охотнадзор уже начал проверку по факту появления тигра возле жилых домов.

Это уже не первый случай, когда амурские тигры выходят к людям. Так 23 ноября в Приморье тигр вышел на проезжую часть дороги перед автомобилем. На кадрах, снятых водителем, видно, что крупный хищник идет по дороге зигзагами, а затем сворачивает к обочине. Водитель автомобиля при этом был вынужден остановиться.

До этого в Хабаровске тигр ходил возле проезжей части. Суровый хищник навестил село Некрасовка, там прогулялся по Фабричной и попал на камеры местных.

Ранее в Калифорнии огромный медведь поселился в подвале частного дома и жил там несколько месяцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами