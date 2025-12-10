Амурский тигр вышел к жилым домам в Приморье

Краснокнижного амурского тигра заметили рядом с жилыми домами в Приморье. Об этом сообщает PrimaMedia.

Местным жителям села Занадворовка удалось снять на видео, как хищник ходит кругами вблизи от домов.

Как рассказал агентству директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, Охотнадзор уже начал проверку по факту появления тигра возле жилых домов.

Это уже не первый случай, когда амурские тигры выходят к людям. Так 23 ноября в Приморье тигр вышел на проезжую часть дороги перед автомобилем. На кадрах, снятых водителем, видно, что крупный хищник идет по дороге зигзагами, а затем сворачивает к обочине. Водитель автомобиля при этом был вынужден остановиться.

До этого в Хабаровске тигр ходил возле проезжей части. Суровый хищник навестил село Некрасовка, там прогулялся по Фабричной и попал на камеры местных.

Ранее в Калифорнии огромный медведь поселился в подвале частного дома и жил там несколько месяцев.