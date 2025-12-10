Стало известно место нахождения организатора путча в Бенине

Организатор путча в Бенине подполковник Паскаль Тигри бежал в соседнюю Тоголезскую Республику. Об этом пишет издание Jeune Afrique со ссылкой на источник в правительстве Бенина.

После неудачной попытки государственного переворота Тигри бежал из Бенина. По данным издания, сейчас он находится в столице Того Ломе.

Власти Бенина намерены направить в Интерпол запрос об экстрадиции главы путчистов. Jeune Afrique напомнило, что Того и Бенин поддерживают дружественные отношения.

7 декабря в Бенине группа военных попыталась устроить госпереворот. Мятежники напали на резиденцию Талона, а позже захватили здание национальной телекомпании и заявили в эфире о создании военного комитета по восстановлению и об отстранении президента от власти. Мятеж был подавлен, 13 человек задержали. Однако лидеру, подполковнику Паскалю Тигри, удалось сбежать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

