«Беременную» женщину поймали на контрабанде кокаина в искусственном животе

В Испании арестовали женщину за контрабанду кокаина в накладном животе

В Испании «беременную» женщину поймали на контрабанде двух килограммов кокаина в искусственном животе, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, женщина была задержана в аэропорту Мадрида. Она попыталась пройти таможенный контроль, выдавая себя за беременную, используя искусственный живот, внутри которого скрывались два килограмма кокаина.

Испанская полиция опубликовала фотографии приспособления — силиконового протеза, аккуратно пристегнутого под одеждой. На снимках видно, как офицеры снимают поддельный живот, набитый кирпичами белого порошка, тщательно упакованного и подготовленного к транспортировке.

Пока что полиция, в интересах следствия, не раскрывает маршрут предполагаемой перевозчицы и кто мог стоять за этой попыткой контрабанды.

Ранее сообщалось, что банды используют «кокаиновых коров» для доставки наркотиков в Европу.