Москвич на моноколесе попал под колеса автобуса

В Москве мужчина на моноколесе попал под автобус

В Москве человек на моноколесе попал под общественный транспорт. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Мужчина на моноколесе попал под автобус в проезде Дежнева на северо-востоке Москвы. Пострадавшего госпитализировали», — говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Бурятии три фуры столкнулись на оживленной дороге. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как одна из фур съезжает на обочину, в этот момент в нее врезается второй большегруз, который движется во встречном направлении, и фура, которая едет – в попутном.

По данным СМИ, в результате произошедшего никто не пострадал. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, движение транспорта было затруднено.

Ранее в Татарстане на видео сняли последние секунды жизни пешехода перед жестким ДТП.