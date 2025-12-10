ОАЭ выдали России сооснователя финансовой пирамиды, обманувшего более 7 тыс. человек

Сооснователя крупнейшей финансовой пирамиды «Финико», из-за которой пострадали более 7 тысяч человек, депортировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, обвиняемого в создании и руководстве преступным сообществом, а также в крупном мошенничестве задержали в аэропорту Дубая 10 декабря. Компетентные органы ОАЭ передали его представителям Интерпола для дальнейшей депортации.

Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2021 год мужчина стал сооснователем интернет-проекта «Финико», который работал по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали гражданам вкладывать их деньги в ценные бумаги и криптовалюты и возвращать их с прибылью. Однако люди не только не получили прибыли, но и потеряли свои деньги. Волк уточнила, что от этой преступной схемы пострадали более 7,7 тысяч человек, которые суммарно лишились свыше 1 млрд рублей.

Обвиняемый скрылся от правосудия за границей и был объявлен в международный розыск. Сегодня его задержали, сообщила Волк.

До этого из США депортировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, мужчина ввел в заблуждение знакомую женщину и предложил ей инвестировать деньги в якобы выгодные проекты. В результате в период с 2010 по 2012 годы женщина перевела злоумышленнику более 123 млн рублей. Получив средства, Сямиуллин скрылся.

Ранее с Филиппин депортировали гражданина РФ, обвиненного в серии мошеннических действий.