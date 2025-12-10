Суд закрыл процесс по делу редактора Ura.ru, обвиняемого в покупке сводок у полицейского

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга закрыл процесс по делу редактора уральского портала Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в покупке сводок у своего дяди-полицейского. Об этом пишет РИА Новости.

«Суд постановил на время закрыть заседание, так как будут озвучены данные, непредполагающие публичности», – сказала судья Юлия Меркулова.

В конце ноября этого года бывший начальник отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов признал вину в получении взятки от своего племянника. Мужчина рассказал, что в период с апреля 2024 года по апрель 2025 год он передавал Аллаярову оперативную сводку за денежное вознаграждение, которое журналист переводил ему на карту. Экс-полицейский уточнил, что делился с племянником информацией о совершенных преступлениях на территории Екатеринбурга.

При этом главный редактор Ura.ru Диана Козлова указала на несостыковки в показаниях полицейского, признавшегося во взятках от редактора.

«Карпов фактически ничем не подтвердил свои слова.

Ранее в Красноярске экс-полицейский получил тюремный срок за продажу служебных данных.