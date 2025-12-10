На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд закрыл процесс по делу редактора Ura.ru, обвиняемого в покупке сводок у полицейского

РИА: закрыли процесс по делу редактора Ura.ru Аллаярова
true
true
true
close
Ирина Семенова/РИА Новости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга закрыл процесс по делу редактора уральского портала Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в покупке сводок у своего дяди-полицейского. Об этом пишет РИА Новости.

«Суд постановил на время закрыть заседание, так как будут озвучены данные, непредполагающие публичности», – сказала судья Юлия Меркулова.

В конце ноября этого года бывший начальник отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов признал вину в получении взятки от своего племянника. Мужчина рассказал, что в период с апреля 2024 года по апрель 2025 год он передавал Аллаярову оперативную сводку за денежное вознаграждение, которое журналист переводил ему на карту. Экс-полицейский уточнил, что делился с племянником информацией о совершенных преступлениях на территории Екатеринбурга.

При этом главный редактор Ura.ru Диана Козлова указала на несостыковки в показаниях полицейского, признавшегося во взятках от редактора.
«Карпов фактически ничем не подтвердил свои слова.

Ранее в Красноярске экс-полицейский получил тюремный срок за продажу служебных данных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами