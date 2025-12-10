В Сбере отметили рост коммерческого кредитования и внедрение ИИ в агробизнес

Подход агропромышленных предприятий к запуску новых инвестиционных проектов стал более консервативным. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин на Дне инвестора.

По его словам, компании научились оперативно адаптировать логистику, производственные процессы и финансовую модель к меняющейся обстановке.

«Санкции, разрыв логистических цепочек, частые изменения условий господдержки и изменчивый климат заставили предприятия отрасли работать на пределе своих возможностей, однако, стоит отметить, что они своим примером доказали, что нет ничего невозможного.

АПК в условиях санкций приобрел новую способность – полагаться не на один канал, а выстраивать целую «сеть» маршрутов и всегда иметь запасные варианты», — сказал Ведяхин.

Он подчеркнул, что высокая ключевая ставка и нестабильность госпрограмм поддержки заставили аграриев пересмотреть подход к финансированию. В связи с этим, по его мнению, растет доля коммерческого кредитования — предприятия больше не рассматривают господдержку как основной источник капитала. Также особое внимание уделяется хеджированию валютных и ценовых рисков, контролю издержек и созданию резервов.

«Контроль издержки и создание резервов на «черный день» позволит повысить устойчивость компании в текущих условиях», — добавил Ведяхин.

Кроме того, в Сбере отметили активное внедрение ИИ в АПК. Так, совместно с крупным владельцем тепличных комплексов было разработано решение для выявления аномалий в культурах и прогнозирования урожайности. В свою очередь, холдинг «ФосАгро» перешел на импортозамещенную систему управления с нейросетью GigaChat для бизнеса, что ускоряет принятие решений и сокращает издержки.

Отдельно Ведяхин отметил фундаментальную перестройку нефтегазового сектора. По его словам, за несколько месяцев до 80% экспорта нефти было перенаправлено с Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.