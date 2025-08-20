На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин созвонился с Эрдоганом

Путин обсудил с президентом Турции ситуацию вокруг Украины
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент РФ Владимир Путин созвонился с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны затронули ряд тем, включая конфликт на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, они обсудили переговоры Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, а также содействие Стамбула в проведении диалога между российской и украинской делегациями.

Путин и Эрдоган также поговорили о двустороннем сотрудничестве и договорились продолжить личные контакты.

До этого колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Озай Шендир назвал Турцию идеальным местом для саммита иностранных лидеров по вопросам украинского урегулирования в плане обеспечения безопасности.

Кроме того, СМИ утверждали, что в качестве площадки для потенциальной встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского рассматривается стамбульский аэропорт.

Ранее в США не исключили, что Трамп оставит Украину без армии.

