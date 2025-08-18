На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции назвали идеальное место для саммита лидеров по Украине

Milliyet: аэропорт Ататюрка является идеальным местом для саммита по Украине
Murad Sezer/Reuters

Аэропорт Ататюрка в Стамбуле может быть идеальным местом для саммита иностранных лидеров по вопросам украинского урегулирования в плане обеспечения безопасности. Об этом заявил колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Озай Шендир.

«Турция — единственная страна, которая может политически провести такой саммит в короткие сроки, и аэропорт Ататюрка представляется наиболее подходящим местом для его проведения», — говорится в публикации.

По мнению автора, зал почета и зал для пресс-конференций в воздушной гавани являются достаточными для обеспечения условий для проведения саммита.

Шендир отметил, что системы противовоздушной обороны могут быть доставлены транспортными самолетами и установлены сразу после приземления. Помимо этого, здание для проведения саммита находится в 100 шагах от самолета и данные факторы необходимы секретным службам.

Кроме того, в аэропорту Ататюрка закрытая территория с возможностью обороны с близкого расстояния с моря.

До этого места для переговоров лидеров России, США и Украины предложили бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская и канцлер Германии Фридрих Мерц. Последний выразил надежду, что переговоры состоятся.

Ранее Трамп назвал фейком сообщения о «поражении» на саммите с Путиным.

