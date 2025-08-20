На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США не исключили, что Трамп оставит Украину без армии

Экс-чиновник Пентагона Таунсенд: Трамп может оставить Украину без армии
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп может оставить Украину без армии, сильно ограничив численность ее вооруженных сил, это можно сравнить с положением Германии после Первой мировой войны. Об этом в эфире Times Radio заявил бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд.

«Он не позволит Украине иметь значительные вооруженные силы. Это почти как Германия после Первой мировой войны в соответствии с Версальским договором, когда немцы были ограничены в том, как должны выглядеть их вооруженные силы», — подчеркнул он.

В таком случае, по мнению чиновника, Украина станет «просто буфером» без гарантий безопасности.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске. По итогам встречи стороны не подписали никаких соглашений. Тем не менее главы государств заявили о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Впоследствии американский лидер заявил, что они с российским коллегой пришли к выводу, что лучшим способом завершения вооруженного конфликта между Москвой и Киевом является подписание мирного соглашения. Как сказал Трамп, договоренности о простом прекращении огня «зачастую не выполняются».

Ранее в США сочли благом для Украины завершение противостояния с РФ.

Переговоры о мире на Украине
