Трамп заявил, что Путин и Зеленский не будут лучшими друзьями

Трамп: я доволен контактами с Путиным и Зеленским, они не будут лучшими друзьями

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен текущим взаимодействием с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, но понимает, что они «не будут лучшими друзьями». Его слова приводит «Интерфакс».

Переговоры Трампа и Зеленского прошли в Белом доме 18 августа. После них лидер США встретился с главами Европы. В Вашингтон приезжали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина.

