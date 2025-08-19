Названы два города, где может пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского

Sky News: встреча Путина, Трампа и Зеленского может пройти в Риме или Женеве

Встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского может пройти в Женеве или Риме. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«(Президент Франции – «Газета.Ru») Эммануэль Макрон сейчас настаивает на проведении в Женеве трехсторонней встречи Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина», — говорится в сообщении канала.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также заявил, что Женева «может быть лучшим местом», добавив, что «Италия поддерживает это».

Как сообщает Sky News, «этот вариант предпочитают русские».

Между тем, Рим является предпочтительным вариантом для Трампа и Зеленского, по данным канала.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентов РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

