Белый дом огласил список тех, кто займется подготовкой встречи Путина и Зеленского

Вэнс, Рубио и Уиткофф займутся координацией работы по встрече Путина с Зеленским
true
true
true
close
РИА Новости/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф займутся координацией работы с РФ и Украиной, чтобы ускорить встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, пишет ТАСС.

«Президент Трамп поговорил по телефону с президентом Путиным, и он согласился перейти на следующий этап мирного процесса», — рассказала Левитт.

По ее словам, речь идет об организации встречи Путина и Зеленского. После нее при необходимости последуют трехсторонние переговоры с участием Дональда Трампа, добавила она.

19 августа Дональд Трамп заявил о высоких шансах поставить точку в украинском конфликте после встречи Путина и Зеленского.

По данным канала Sky News, встреча российского и украинского лидеров может пройти в Женеве или в Риме.

Кроме того, канал BFMTV со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) сообщил, что Владимир Путин во время телефонного разговора с Трампом 18 августа предложил провести переговоры с Зеленским в Москве.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не будут лучшими друзьями.

