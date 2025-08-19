СМИ: Путин предложил место встречи с Зеленским

AFP: Путин во время разговора с Трампом предложил встречу с Зеленским в Москве

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом предложил встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Как стало известно от источников, близких к ситуации, Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому встретиться в Москве», — говорится в сообщении.

18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп по итогам встречи с Зеленским и европейскими лидерами провел переговоры с Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не будут лучшими друзьями.