В команде Трампа оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

Министр финансов США Бессент верит в вероятность встречи Путина и Зеленского

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что верит в вероятность встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова приводит телеканал CNBC.

«Кажется, что обе стороны готовы к завершению этого конфликта», — подчеркнул он.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Ранее в Совфеде указали на провал попыток лидеров ЕС настроить Трампа против России.