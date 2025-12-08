На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Харьковской области в результате атаки украинского БПЛА произошел пожар

Домовладение в харьковском селе Новоегоровка полностью выгорело после атаки БПЛА
true
true
true

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по домовладению в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщила российская военно-гражданская администрация региона в Telegram-канале.

Из заявления следует, что удару подверглось здание в селе Новоегоровка.

«В результате атаки никто из мирных жителей не пострадал», — подчеркивается в заявлении.

По данным администрации, из-за действий украинских войск на территории домовладения произошел пожар. Строение полностью выгорело, его признали не подлежащим восстановлению.

В ночь на 8 декабря над Волгоградской областью сбили девять украинских БПЛА. Как рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, обломки одного из дронов упали в районе жилых домов в Тракторозаводском районе Волгограда. В результате здания получили повреждения — в них оказались разбиты окна, сообщила мэрия населенного пункта. Сотрудники профильных служб подготовили для граждан пункты временного размещения. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее украинские беспилотники ударили по грузовику в Брянской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
