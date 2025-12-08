На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Учитель совращал ученицу через Google Документы и насиловал прямо в классе

В США учитель совратил девушку через Google Документы и изнасиловал
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Флорида 26-летний педагог обменивался сообщениями непристойного характера со школьницей и насиловал ее. Об этом сообщает The Mirror US.

По данным издания, изначально учитель естественных наук относился к девушке как к ученице. Они общались, но каких-либо домогательств не было.

«Отношения» между педагогом и его подопечной начались летом, когда они стали обмениваться сообщениями в Google Документах. Позже в переписке полицейские обнаружили материалы непристойного характера и планы встретиться.

В сентябре мужчина впервые надругался над девушкой. По словам самой пострадавшей, это произошло несколько раз в классе или дома у учителя, когда его соседа по квартире не было дома. Девушка также заявила, что во время соития однажды он укусил ее за живот и бедро.

Когда о произошедшем стало известно, подозреваемого уволили. Самого мужчину арестовали, он находится под залогом в размере $500 000. После того как его задержали, педагог отказался разговаривать с сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Чите школьника госпитализировали после подзатыльника от учителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами