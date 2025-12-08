Учитель совращал ученицу через Google Документы и насиловал прямо в классе

В американском штате Флорида 26-летний педагог обменивался сообщениями непристойного характера со школьницей и насиловал ее. Об этом сообщает The Mirror US.

По данным издания, изначально учитель естественных наук относился к девушке как к ученице. Они общались, но каких-либо домогательств не было.

«Отношения» между педагогом и его подопечной начались летом, когда они стали обмениваться сообщениями в Google Документах. Позже в переписке полицейские обнаружили материалы непристойного характера и планы встретиться.

В сентябре мужчина впервые надругался над девушкой. По словам самой пострадавшей, это произошло несколько раз в классе или дома у учителя, когда его соседа по квартире не было дома. Девушка также заявила, что во время соития однажды он укусил ее за живот и бедро.

Когда о произошедшем стало известно, подозреваемого уволили. Самого мужчину арестовали, он находится под залогом в размере $500 000. После того как его задержали, педагог отказался разговаривать с сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Чите школьника госпитализировали после подзатыльника от учителя.