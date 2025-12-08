В Гвинее-Бисау отвергли версию об инсценировке госпереворота бывшим президентом

Глава министерства иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Гвинеи-Бисау Жоау Бернарду Виейра опроверг версию о том, что отстраненный от власти президент страны Умару Сисоку Эмбало мог инсценировать государственный переворот. Об этом пишет журнал Jeune Afrique.

«Это ложь. Умару Сисоку Эмбало не сдавал свою власть военным. В этом нет никакого смысла. Если бы он мог удержаться у власти, он бы остался [президентом]», — сказал Виейра.

Политик подчеркнул, что право обнародовать результаты выборов есть только у Национальной избирательной комиссии Гвинеи-Бисау, однако та ранее констатировала невозможность подвести итоги голосования по техническим причинам.

26 ноября в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало, закрыли границы и ввели комендантский час. Переворот произошел на фоне президентских выборов, где о победе заявили сразу два кандидата. Мятежники утверждали, что действовали после раскрытия «плана дестабилизации» с участием «политиков, наркобарона и иностранцев». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее отстраненный от власти президент Гвинеи-Бисау прибыл в Конго.