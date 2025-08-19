На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде указали на провал попыток лидеров ЕС настроить Трампа против России

Сенатор Джабаров: у лидеров ЕС не получилось настроить Трампа против России
Alex Brandon/AP

У лидеров Евросоюза во время встречи в Белом доме не получилось настроить американского лидера Дональда Трампа против России. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, Трамп понимает, что они пытаются настроить его против России. Но то, что он вчера при всех прервал встречу и пошел разговаривать с Путиным, дорогого стоит», — подчеркнул парламентарий.

По словам Джабарова, европейцы нашли слабые струны в характере Трампа и пытаются сыграть на его тщеславии. Но президент США прошел долгий путь и отделяет зерна от плевел, подчеркнул сенатор.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Ранее в Британии забили тревогу из-за угрозы единству Запада «против Путина».

