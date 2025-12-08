На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Алжире задержали хакера, которого разыскивал Интерпол

В Алжире задержали хакера, подозреваемого в совершении более 140 тысяч кибератак
Shutterstock

В Алжире полиция задержала хакера, который совершил более 140 тыс. кибератак с 2020 года, и которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщает портал TSA со ссылкой на заявление службы безопасности вилайета (провинции) Алжир.

Власти начали расследование после того, как подразделение полиции столичной области выявило онлайн-платформу, предлагающую услуги по созданию фишинговых сайтов для взлома электронных аккаунтов. По данным следствия, злоумышленник распространял вредоносные ссылки через учетные записи и привлекал потенциальных жертв с помощью фотографий знаменитостей. В ходе расследования была установлена личность подозреваемого, а также подтвержден факт его розыска Интерполом.

В заявлении сообщается, что одновременно с этим полицейские изучили множество статей международных СМИ, специализирующихся на кибербезопасности, посвященных масштабной преступной деятельности оператора платформы с 2020 года, в рамках которой было совершено более 140 000 кибератак.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск, задержали подозреваемого и доставили его в прокуратуру. У него были изъяты ноутбук, системный блок, жесткие диски и два мобильных телефона. Хакер был арестован по делу о «умышленной разработке, предоставлении и распространении технических средств, позволяющих незаконно получать доступ к компьютерным системам».

1 декабря стало известно о задержании в Южной Корее четырех человек, обвиняемых во взломе более 120 000 IP-камер в частных домах и коммерческих помещениях. По данным Национального полицейского управления, злоумышленники использовали уязвимости камер, такие как стандартные или простые пароли, для несанкционированного доступа и записи приватных моментов.

Ранее в Москве задержали создателей вредоносного вируса «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).

