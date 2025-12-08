На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Александр Буйнов назвал свой самый запоминающийся случай в армии

Певец Александр Буйнов заявил, что женился во время службы в армии
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Александр Буйнов в Telegram-канале заявил, что его служба в армии прошла отлично.

Буйнов опубликовал видео с разговором с журналистами. В нем артист отметил, что его рассказов об армии хватит надолго. Однако он пока не стал делиться подробностями своей службы. Певец только уточнил, что самым запоминающимся событием в армии стала женитьба.

«Я женился!» — заявил исполнитель.

Буйнов признался, что обожает журналистов телеканала Муз-ТВ. По словам артиста, корреспонденты всегда веселят его каверзными вопросами.

«Классно поболтали, а что из этого получилось — позже увидим в эфире», — отметил музыкант.

Буйнов был женат трижды. Первой жены артиста Любови Вдовиной не стало в 2002 году во время пожара. Во второй раз он женился на женщине по имени Людмила. Певец признавался, что решился на этот брак из-за беременности подруги. Позже он пожалел об этом. В их союзе родилась дочь Юлия.

Третьей женой Буйнова стала Алена Гутман. По признанию артиста, Алена — самая желанная женщина в его жизни, о которой он только мог мечтать. Пара вместе почти 40 лет, но совместных детей у них нет.

Ранее пластинку Александра Буйнова выставили на продажу за 38 тыс. рублей.

