Макрон назвал Путина «хищником» у ворот Европы

Макрон назвал Путина хищником у ворот Европы, которому нужно продолжать есть
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал президента России Владимира Путина «хищником», которому нужно «продолжать есть для собственного выживания». С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу LCI, на который ссылается Le Figaro.

Макрон призвал Европу «не быть наивной» перед лицом России, которая якобы будет дестабилизирующей силой еще долгое время. Он утверждает, что президент Владимир Путин якобы не держит обещания и стремится пересматривать границы.

Он указал, что Москва, которая вкладывает 40% бюджета в военную сферу и провела мобилизацию, не вернется «к состоянию мира и открытой демократической системы за одну ночь».

«Поэтому, в том числе для собственного выживания, ей нужно продолжать есть. Вот так. И поэтому это хищник <…> у наших ворот. Я не говорю, что завтра на Францию нападут, но, в конце концов, это угроза для европейцев. Мы не должны быть наивными», – заявил Макрон.

До этого старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что Эммануэль Макрон, пообещавший новые санкции против России при отсутствии прогресса в переговорах Москвы и Киева, подставляет сам себя. Эксперт прогнозирует, что воинственность французского лидера, уже не находящая прежнего отклика на Западе, может стоить тому политической карьеры.

Ранее Макрон допустил встречу Путина и Зеленского в Швейцарии.

