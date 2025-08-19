Макрону предрекли проблемы из-за новых угроз в адрес России

Президент Франции Эммануэль Макрон, пообещавший новые санкции против России при отсутствии прогресса в переговорах Москвы и Киева, подставляет сам себя. Такое мнение высказал в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Эксперт прогнозирует, что воинственность французского лидера, уже не находящая прежнего отклика на Западе, может стоить тому политической карьеры.

«Действия Трампа по урегулированию украинского кризиса привели к тому, что страны Запада, в частности, Европы, выступающие против этого, оказываются в меньшинстве, - считает Оленченко. - То есть сталкиваются, по сути, с той изоляцией, в которой хотели бы видеть Россию. В этом смысле одержимость Макрона санкциями и другими антироссийскими мерами действительно выглядит странной и неуместной. И свидетельствует о том, что на другое он просто, скажем так, не запрограммирован».

По мнению эксперта, французским президентом «движет лишь милитаризм и русофобия», хотя прошедшие в Вашингтоне переговоры показали, что это уже неактуально. И такая позиция Макрона, подчеркивает Оленченко, опасна прежде всего для него же.

«Если он не скорректирует свое поведение, то «скорректируют» уже его самого. И речь даже не о внешних силах, а о собственно французской оппозиции. Поэтому заявлениями вроде последнего, о санкциях, он только ухудшает собственное положение», - резюмировал политолог.

По следам прошедших в Вашингтоне переговоров президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Макрон заявил о намерении ужесточить санкции против России. По его словам, это произойдет, если ожидаемая встреча Зеленского и президента РФ Владимира Путина не принесет результатов.

