Лавров рассказал об особенностях подготовки переговоров на высшем уровне

Лавров призвал тщательно подготавливать любые контакты с участием первых лиц
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Любые контакты с участием первых лиц нуждаются в тщательной подготовке. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя вопрос украинского урегулирования в эфире телеканала «Россия 24».

«Надо любые контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

До этого Лавров заявил, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию российско-украинского конфликта и допускает проведение трехсторонних переговоров. По словам министра, ни о каких долгосрочных договоренностях не может идти речи без уважения безопасности России и обеспечения прав русских на Украине.

19 августа госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент России Владимир Путин выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В данный момент в Вашингтоне ведется работа над организацией переговоров. Рубио подчеркнул, сам факт согласия Путина на встречу с Зеленским является значимым событием, добавив, что ожидать мгновенного мирного соглашения не стоит.

Ранее Трамп столкнулся с давлением со стороны Зеленского и лидеров стран ЕС.

