Трамп столкнулся с давлением в Белом доме со стороны Зеленского и лидеров Европы

FT: Зеленский и лидеры Европы давили на Трампа по вопросу гарантий безопасности

Украинский лидер Владимир Зеленский и европейские лидеры на встрече в Белом доме давили на президента США Дональда Трампа по вопросу о гарантиях безопасности Украине. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Президент США находился под давлением со стороны Зеленского и европейских союзников, которые требовали предоставить Украине надежные гарантии безопасности в рамках любого мирного соглашения», — говорится в сообщении издания.

FT напоминает, что, выступая вместе с украинским президентом в Овальном кабинете, Трамп заявил, что США будут «вовлечены» в оказание помощи Украине в самообороне, но основное бремя ляжет на Европу.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентов РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Ранее генсек НАТО раскрыл детали разработки гарантий безопасности Украины.