В США сообщили о готовности Путина к переговорам с Зеленским

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News сообщил, что президент России Владимир Путин выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам Рубио, предложение о такой встрече поступило от президента США Дональда Трампа, и в Вашингтоне ведется работа над организацией переговоров.

Госсекретарь отметил, что сам факт согласия Путина на встречу с Зеленским является значимым событием, хотя ожидать мгновенного мирного соглашения не стоит. Он подчеркнул, что важен сам процесс начала прямого диалога между сторонами, которого не происходило в последние три с половиной года.

Агентство AFP со ссылкой на свои источники также сообщало, что Путин во время телефонного разговора с Трампом подтвердил готовность к переговорам с Зеленским.

Официальных комментариев по поводу позиции российского лидера от Кремля и Белого дома пока не поступало.

Телефонные переговоры между Путиным и Трампом состоялись после встреч главы Белого дома с Зеленским и европейскими лидерами. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, оба президента поддержали идею прямых переговоров между российской и украинской делегациями.

Дональд Трамп заявил, что подготовка встречи уже началась. По данным портала Axios, американский лидер рассчитывает, что переговоры Путина и Зеленского могут пройти до конца августа, после чего планируется их расширенный формат с участием США.

Ранее Трамп назначил представителей для координации с Россией и Украиной.