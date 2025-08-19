Лавров: Россия не отказывается ни от каких форм работы по урегулированию конфликта

Лавров: РФ не отказывается от двусторонних или трехсторонних переговоров

Россия не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию российско-украинского конфликта и допускает проведение трехсторонних переговоров. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Любые контакты с участием первых лиц нужно тщательно готовить, подчеркнул он.

По словам Лаврова, ни о каких долгосрочных договоренностях не может идти речи без уважения безопасности России и обеспечения прав русских на Украине.

До этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент России Владимир Путин выразил готовность встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В данный момент в Вашингтоне ведется работа над организацией переговоров. По словам Рубио, сам факт согласия Путина на встречу с Зеленским является значимым событием, при этом он подчеркнул, что ожидать мгновенного мирного соглашения не стоит.

Ранее Трамп столкнулся с давлением со стороны Зеленского и лидеров стран ЕС.