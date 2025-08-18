На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мединский объяснил появившееся видео с утверждением о сдаче Аляски в аренду

Мединский назвал фейком видео о сдаче Аляски в аренду Америке
Кирилл Зыков/РИА Новости

Помощник президента РФ Владимир Мединский опроверг подлинность видео, где он якобы утверждает о передаче Аляски США в аренду. В интервью радио Sputnik он назвал эти кадры дипфейком.

«Это плохо сделанный дипфейк — мимика не соответствует тексту. Мне присылают много подобных фальшивок, включая лекцию об Османской империи, которую я никогда не читал», — заявил Мединский.

Он подчеркнул, что Аляска была продана в 1867 году за $7,2 млн, а не сдана в аренду.

31 июля глава Совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Россия имеет больше исторических прав на Аляску, чем Соединенные Штаты. Комментируя недавнее заявление американского подполковника Джеффри Фрица о желательности покупки у России Командорских островов, Рогов отметил, что Вашингтону следует думать не о приобретении Командорских островов, а о продаже и возвращении назад Аляски. По его мнению, Россия имеет больше исторических прав на Аляску, чем США.

Ранее стало известно, за какую сумму США могут продать Аляску России.

