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В РФ заявили, что у России больше исторических прав на Аляску, чем у США

Рогов: Россия имеет больше исторических прав на Аляску, чем США
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Татьяна Лукьянова/РИА Новости

Россия имеет больше исторических прав на Аляску, чем Соединенные Штаты. Об этом глава Совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости.

Комментируя недавнее заявление американского подполковника Джеффри Фрица о желательности покупки у России Командорских островов, Рогов отметил, что Вашингтону следует думать не о приобретении Командорских островов, а о продаже и возвращении назад Аляски. По его мнению, Россия имеет больше исторических прав на Аляску, чем США. Рогов подчеркнул, что первыми осваивавшими эту территорию цивилизованными людьми были именно русские, несшие культуру, мир и спокойствие, а не порабощение, геноцид и выкачку ресурсов.

По словам Рогова, западным политикам необходимо раз и навсегда зарубить себе на носу, что Россия не ведет торговлю своими территориями.

29 июля подполковник армии США Джеффри Фриц предложил американским властям приобрести у России Командорские острова за $15 млрд, чтобы отслеживать действия Китая в регионе.

Ранее в Крыму предложили США продать Аляску, чтобы сократить госдолг.

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