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Стало известно, за какую сумму США могут продать Аляску России

Экономист Сазанова: США могут вернуть Аляску России за $1,15 млрд
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Татьяна Лукьянова/РИА Новости

Соединенные Штаты Америки могли бы продать РФ Аляску за $1,15 млрд (94 млрд рублей). Об этом в интервью «Абзацу» сообщила заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.

По ее мнению, сделка могла бы состояться в соответствии со стоимостью золота, которым США заплатили за штат в 1867 году ($7,2 млн). Стоимость тройской унции золота тогда составляла $20,7, а на момент публикации материала она равняется $3314.

Сазанова отметила, что цена выросла в том числе потому что в 19 веке на этих территориях еще не обнаружили полезные ископаемые.

«Но сейчас времена изменились. Кроме того, есть политические аспекты в виде контроля над Арктикой, проливами», — рассказала эксперт.

До этого американский подполковник Джеффри Фриц призвал власти США купить у России Командорские острова в Беринговом море — они, по его мнению, позволят Вашингтону отслеживать действия Китая в арктическом регионе. Потенциальную сделку он оценил в $15 млрд. В Госдуме в ответ на это предложили приобрести у Соединенных Штатов Аляску, а в МИД РФ напомнили, что «продажа Родины считается одним из страшных преступлений». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму предложили США продать Аляску, чтобы сократить госдолг.

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